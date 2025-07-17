Внук Пугачевой перепел «Отпетых мошенников»

Музыкант и клипмейкер Никита Пресняков анонсировал в Telegram-канале первый сингл своей группы SYNTØNICA.

Пресняков исполнил кавер на хит «Отпетых мошенников» «Люби меня, люби».

Артист основал SYNTØNICA в 2024 году в Лос-Анджелесе.

Никита Пресняков и его жена Анна Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

В мае 2025-го Никита Пресняков заявил, что страдает от легкого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это эмоциональное расстройство, из-за которого человек может быть не способен справляться с повседневными задачами. Часто симптомы заболевания проявляются в детском возрасте, но также подобный диагноз ставят взрослым.

В июле Пресняков рассказал в соцсетях о желании сняться в российском ТВ-реалити «Выживалити. Наследники». Музыкант прокомментировал анонс, опубликованный телеканалом «Пятница!» в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), фразой: «Эх, не позвали на тусовку».

Ранее Владимир Пресняков рассказал об отношениях с сыном от Орбакайте.