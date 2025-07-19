Аэропорт Ярославля приостановил прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля (Туношна). Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня в 19:04 Кореняко сообщил об отмене ограничений на полеты самолетов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Первая воздушная гавань приостанавливала работу чуть меньше, чем на час, а вторая не принимала и не отправляла рейсы в течение примерно 40 минут.

Сегодня в результате падения фрагментов украинского беспилотника на одном из перегонов в Ростовской области на юге России произошел железнодорожный коллапс. Утром в регионе были задержаны более 50 поездов дальнего следования. На Крымском направлении отставали от графика 14 составов «Таврия». Не обошлось без пострадавших — под Ростовом получила травмы работница РЖД. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.