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Аэропорты Москвы вернулись к работе

Внуково и Домодедово возобновили прием и отправку рейсов
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Международный аэропорт Внуково

Ограничения на движение самолетов в столичных аэропортах Внуково и Домодедово отменены с 19:04. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Таким образом, аэропорт Внуково приостанавливал работу чуть меньше, чем на час, а Домодедово не принимал и не отправлял рейсы в течение примерно 40 минут. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого Москву попытался атаковать третий за полчаса БПЛА. Согласно постам мэра города Сергея Собянина, с начала дня в столице нейтрализовали 16 БПЛА. Большая их часть направлялась к городу прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05, 18:11 и 18:38 были зафиксированы попытки новых налетов на Москву.

Ранее атаки беспилотников создали ж/д коллапс на юге России.

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