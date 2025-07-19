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Россиянка расстроилась из-за расставания и подожгла автомобиль бывшего парня

В Рязани девушка подожгла автомобиль бывшего после расставания
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Global Look Press

Жительница Рязани подожгла машину бывшего парня после расставания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

К полицейским обратился 30-летний местный житель, обнаружив свою иномарку горящей на парковке у дома. Под машиной оказалась пластмассовая емкость с бензином.

«‎Пару месяцев назад мужчина познакомился с 23-летней жительницей Рязанского района. После встреч и общения произошла размолвка, рязанец прекратил знакомство, и девушка сильно расстроилась», — сказано в сообщении.

Силовики выяснили, что бывшая возлюбленная потерпевшего набирала в бутылку бензин на одной из заправочных станций. Девушку задержали, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы по уголовной статье.

8 июля Telegram-канал Baza сообщил о возгорании восьми автомобилей на парковке, расположенной на Бескудниковском бульваре на севере Москвы. По словам очевидцев, сначала взорвалась одна из машин. Затем пламя перекинулось на другие транспортные средства.

В столичном управлении МЧС РФ заявили, что сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 40 квадратных метров, на месте происшествия работали восемь огнеборцев и две единицы техники. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Челябинске автомобиль, в салоне которого находились женщина и двое детей, загорелся на ходу.

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