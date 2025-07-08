В Москве на видео попало, как автомобили взрывались и горели на парковке

Baza: несколько автомобилей горят у дома на Бескудниковском бульваре в Москве

В Москве на Бескудниковском бульваре автомобили загорелись на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Сначала взорвалась одна из них, а затем огонь перекинулся и на другие. Предварительно, пламя охватило уже восемь автомобилей», — рассказали очевидцы.

Прохожие запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как несколько автомобилей горят и взрываются на парковке.

По информации канала, в настоящее время на месте произошедшего работают сотрудники оперативных служб.

До этого сообщалось, что в городе Находке Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке.

«Авто стояли рядом с почтой в микрорайоне КПД. Вспыхнули после двух часов ночи. Владельцы пытались спасти свой транспорт, но уцелела лишь одна легковушка — две выгорели полностью», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как люди пытаются спасти свои автомобили. На следующей записи слышны звуки взрыва.

Ранее в Риме на видео попал мощный взрыв на заправке.