Пожарные потушили полыхающие машины на парковке в Москве

Сотрудники МЧС потушили пожар на Бескудниковском бульваре в Москве, где полыхали восемь машин. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло во дворе жилого дома. По предварительным данным, сначала вспыхнул один автомобиль, после чего огонь перекинулся еще на семь стоящих рядом авто.

Огонь распространился примерно на 40 квадратных метров, но пожарные оперативно справились с возгоранием. На месте происшествия работали восемь сотрудников МЧС и две единицы техники. В инциденте никто не пострадал.

Очевидцы рассказывали, что сначала был слышен взрыв, после чего машины начали гореть одна за другой. Происшествие попало на видео: на кадрах видно, как на парковке полыхают и взрываются автомобили.

Причины инцидента устанавливаются, на месте продолжают работать оперативные службы.

В начале июля подобный инцидент случился в городе Находка Приморского края, где автомобили взорвались и загорелись на парковке.

Ранее в Риме на видео попал мощный взрыв на заправке.