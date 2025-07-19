Китайский гимнаст сорвался с высоты в цирке на Вернадского в Москве

112: в цирке на Вернадского в Москве гимнаст из Китая упал с 3-метровой высоты

В Московском цирке на Вернадского 30-летний гимнаст из Китая во время выступления сорвался с высоты трех метров. Его забрали в больницу, сообщает Telegram-канал 112.

«‎При падении он ударился об бордюр. Предварительно, у него компрессионный перелом позвоночника, его везут в больницу», — сказано в посте.

В начале июня в Екатеринбурге 21-летняя девушка получила серьезные травмы после падения с парашютной вышки высотой 33 метра. Инцидент произошел в парке Чкалова во время экстремального прыжка с использованием страховочного троса. По словам очевидцев, девушку экстренно госпитализировали — на место оперативно прибыли медики, оказавшие первую помощь.

По информации SHOT, предварительная причина падения — слишком длинный страховочный трос, который не смог сработать должным образом.

В середине мая в Челябинской области произошел похожий случай. В Магнитогорске при выполнении трюка на аттракционе упала 22-летняя девушка. Она сорвалась с высоты в четыре метра, выполняя элемент на «Колесе смелости».

Ранее в Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке.