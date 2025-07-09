В Госдуме объяснили идею ужесточить наказание за грубое обращение с животными в цирке

Ужесточение наказания за грубое обращение с обитателями цирков, зоопарков и дельфинариев поможет воспитать ответственное отношение к животным и улучшить их условия содержания. Об этом 360.ru рассказал автор инициативы, депутат Дмитрий Гусев.

«Особое внимание следует уделить передвижным циркам. Их сложно контролировать из-за постоянных перемещений», — подчеркнул депутат.

По его словам, в России за период 2023 и 2024 года были зафиксированы более 1,3 тыс. нарушений, которые были связаны с жестоким обращением с животными. Чтобы исправить ситуацию, Гусев призвал изменить наказание за соответствующие нарушения.

Из пояснительной записки к его законопроекты следует, что в рамках законопроекта предлагается ужесточить наказание за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. Также мера затронет содержание и использование животных в зоопарках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах и так далее без лицензии, говорится в документе. Если инициатива будет принята, то штрафы в случае несоблюдения требований составят для граждан от 10 до 30 тысяч людей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее в России предложили усилить контроль за передвижными цирками.