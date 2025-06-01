Жительница Екатеринбурга попала в больницу после неудачного прыжка с вышки

SHOT: девушка пострадала, неудачно упав с 33-метровой вышки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21-летняя девушка получила серьезные травмы после падения с парашютной вышки высотой 33 метра. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в парке Чкалова во время экстремального прыжка с использованием страховочного троса. По словам очевидцев, девушку экстренно госпитализировали — на место оперативно прибыли медики, оказавшие первую помощь. Издание E1.ru отметило, что девушка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По информации SHOT, предварительная причина падения — слишком длинный страховочный трос, который не смог сработать должным образом.

Организаторы аттракциона заявили, что сотрудники прошли необходимую подготовку, а все оборудование сертифицировано и рассчитано на высокие нагрузки. Стоимость одного прыжка составляет около 2,5 тыс. рублей.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Проверку проводит полиция, а также, возможно, подключат прокуратуру и Ростехнадзор, заключил канал.

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