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В Дагестане чиновник открыл огонь из-за агрессии местного жителя

112: замглавы Новолакского района Дагестана устроил стрельбу, защищая себя
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Telegram-канал «112»

В Дагестане замглавы Новолакского района Рустам Сулейманов открыл огонь в целях самозащиты из-за агрессии местного жителя. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«По данным 112, домой к Рустаму Сулейманову пришел недовольный местный житель Курбан Гусейнов — накануне у него прошел суд, и по решению органа, Гусейнов должен освободить арендованный земельный участок. Мужчину такой суд не впечатлил», — сказано в посте.

В нем говорится, что мужчины долго ругались по телефону, а потом Гусейнов пришел к чиновнику домой и якобы стал угрожать. В ответ на это Сулейманов выстрелил местному жителю в бедро из травматического оружия. Пострадавший обратился в больницу — медики серьезных травм не обнаружили и отправили Гусейнова домой, пишет 112.

Накануне сообщалось, что в селе Золотухино Курской области местный житель нанес несколько ударов главе населенного пункта. Проводится проверка. Следкомом региона назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.

Ранее сын жестоко избил мать и предложил ей за это 10 тыс. рублей.

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