Сын жестоко избил мать и предложил ей за это 10 тысяч рублей

В Челябинске сын напал с кулаками на мать и попытался откупиться 10 тысячами рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) возбудили в отношении местного жителя, который в мае 2024 года напал на 54-летнюю мать в ходе словесного конфликта. Он нанес ей не менее 20 ударов руками и не менее двух ударов ногой.

В результате потерпевшая попала в больницу с переломом лучевой кости правой руки, а 29-летний обвиняемый предстал перед судом и был признан виновным, однако сторона защиты заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, указав, что подсудимый оплатил штраф. Тем не менее женщину такой исход не устроил.

«Потерпевшая возражала против прекращения уголовного дела, посчитав, что перечисление сыном денежных средств в сумме 10 тысяч рублей и принесение неискренних извинений недостаточно для заглаживания вреда, конфликтная ситуация не исчерпана. Государственный обвинитель также возражал против прекращения уголовного дела», — заявили в надзорном ведомстве.

В итоге мужчине было назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Ранее 91-летняя мать обвинила психически больного сына в изнасиловании.