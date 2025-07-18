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Житель Курского села несколько раз ударил главу

СК: в селе Золотухино житель нанес несколько ударов главе, идет проверка
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Максим Блинов/РИА Новости

В селе Золотухино Курской области местный житель нанес несколько ударов главе населенного пункта. Проводится проверка, сообщает Следком региона в Telegram-канале.

«‎По предварительным данным, 16 июля текущего года в помещении служебного кабинета Администрации поселка Золотухино местный житель нанес несколько ударов рукой в область головы представителя власти», — сказано в сообщении.

Уточняется, что назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в СК.

18 июля сообщалось, что на Алтае мужчина ударил супругу насосом по голове и отделался штрафом. В день инцидента житель Хабарского района повздорил с женой после того, как она отказалась выполнить работу по хозяйству. Во время ссоры мужчина ударил ее по голове насосом для накачивания шин.

У пострадавшей диагностировали рваную рану на затылке, которая оказалась несерьезной. Полиция квалифицировала произошедшее как административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Ранее сын жестоко избил мать и предложил ей за это 10 тыс. рублей.

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