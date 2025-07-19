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Эксперты МАГАТЭ заметили дым в лесу около Запорожской АЭС

Гросси: сотрудники МАГАТЭ увидели дым в лесу на безопасном расстоянии от ЗАЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые находятся на Запорожской АЭС, заметили дым от лесного пожара на безопасном расстоянии от станции. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Глава МАГАТЭ уточнил, что в настоящее время угрозы ядерной безопасности нет.

18 июля в пресс-службе ЗАЭС заявили, что атака украинских войск на город Энергодар никаким образом не сказалась на работе станции.

До этого мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации. По его словам, удар произошел в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в этот момент в здании не было работников, никто не пострадал.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотника на мэрию Энергодара.

Ранее в МАГАТЭ заявили о правильном решении Украины передать ядерное оружие РФ в 90-е.

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