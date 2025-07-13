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Экспертов МАГАТЭ проинформировали об ударе БПЛА по Энергодару

МАГАТЭ получило информацию об атаке беспилотника на мэрию Энергодара
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Albert Otti/Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что команда специалистов организации, работающих на Запорожской АЭС, посетила здание администрации Энергодара, которое подверглось удару беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Его слова приводятся на сайте МАГАТЭ.

«Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило информацию о предполагаемой атаке беспилотника на мэрию Энергодара, где проживает большая часть персонала Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)», — сказано в публикации.

Эксперты посетили здание администрации и увидели повреждения на крыше здания, которые были вызваны ударом беспилотника.

Гросси выразил обеспокоенность из-за увеличения атак БПЛА в районе Запорожской АЭС. Кроме того, он отметил, что удары по Энергодару приносят психологический стресс сотрудникам станции, что может повлиять на ее безопасность.

До этого мэр города Максим Пухов сообщил об атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации. По его словам, удар произошел в ночь на 11 июля, около 01:00 по московскому времени. Пухов отметил, что в этот момент в здании не было работников, никто не пострадал.

Ранее на ЗАЭС рассказали о запасах топлива для резервных дизель-генераторов.

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