Гросси: Украины не было бы, не откажись она от ядерного оружия в 90-е

Украины бы не существовало как независимого государства, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 1990-е годы. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси .

Гросси напомнил, что в 1991 году, на момент обретения независимости, Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Через три года украинское ядерное оружие было передано России.

Кроме того, в это время уже было подписано соглашение между РФ и США, согласно которому советский ядерный арсенал должен был быть передан россиянам. По этой причине международное сообщество не допустило бы существования Украины как независимого государства, откажись она отдавать ядерное оружие России, отметил глава МАГАТЭ.

27 июня сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) атаковал дрон ВСУ. В результате инцидента был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте работ. Сотрудники, выполнявшие очистку канала, не пострадали, так как вовремя укрылись в безопасное место.

Позднее этот инцидент прокомментировал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, если данные о случившемся подтвердятся, то речь будет идти о «совершенно неприемлемой атаке» вблизи крупной атомной электростанции. Гросси призвал «немедленно прекратить» подобные нападения.

Ранее в МИД РФ заявили о разочаровании МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС.