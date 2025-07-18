Большой фестиваль бега: ночная Москва, забеги по Садовому кольцу и много музыки

Вечером 19 июля столицу ждет грандиозный спортивно-музыкальный праздник. Большой фестиваль бега впервые состоится в Москве 19 июля. Участников ждут забеги на 5, 10 и 15 километров по Садовому кольцу с призами для победителей, мастер-классы, площадки для общения и яркая развлекательная программа. Грандиозное мероприятие организовал Департамент спорта города Москвы при поддержке Бегового сообщества.

Главные события

Вечером 19 июля центр Москвы превратится в огромную спортивную арену — с 17 часов до 1 часа ночи на Садовом кольце пройдет Большой фестиваль бега. В программе забеги на разные дистанции, спортивные мероприятия и развлечения, выступления артистов разных жанров.

Фестиваль откроет зажигательный концерт, который начнется в 17 часов у сквера Девичьего поля. Он добавит драйва разминкам для участников забегов, которые здесь же проведут знаменитые спортсмены — лыжники Александр Легков и Александр Панжинский, триатлонистка Александра Анчина.

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Хедлайнерами концерта станут дуэт Zventa Sventana с народной музыкой в современном прочтении, кавер-группа «Фарш Band», которая исполнит рок-хиты, IMPERIALIS ORCHESTRA с программой необычных аранжировок классики разных жанров. Также в программе караоке в сопровождении живого оркестра. Студия танца «МАРТА» представит свое шоу и организует танцевальный флешмоб.

Спортивная часть фестиваля включает три забега по Садовому кольцу на дистанции от 5 до 15 километров, рассчитанных на разные уровни подготовки.

Точки старта и финиша будут расположены на Зубовском и Смоленском бульварах. Подробности маршрутов, расписания и программы фестиваля можно узнать на его сайте. В 19 часов стартует первый, самый продолжительный забег, на 15 километров, для самых спортивных участников фестиваля. В 21:30 начнется забег на 10 километров, и в 23:30 — забег на дистанцию в 5 километров, подходящий для новичков и любителей активного отдыха. На каждом маршруте будут работать пункты питания и освежения, а также пункты медицинской помощи.

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Правила и призы

Для участия в забегах необходимо зарегистрироваться, заплатить взнос, и получить стартовый пакет. Это можно сделать до 16 часов 19 июля в спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре. Льготные расценки предусмотрены для участников младше 21 года, а также для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

В забеге на дистанцию 5 километров можно принять участие с 14 лет, на дистанцию 10 километров – с 16 лет, 15 километров – с 18 лет.

Стартовый пакет включает в себя номер и чип электронной системы хронометража, наклейку для камеры хранения, сумку и набор светящихся браслетов. Для получения пакета необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку.

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Результаты забегов будут опубликованы на сайте фестиваля. Все участники, успешно прошедшие свою дистанцию, получат памятную медаль. А победителей ждут впечатляющие призы.

За первые места на дистанциях 15 и 10 километров наградой станет автомобиль «Москвич 3е».

За другие призовые места организаторы подготовили денежные призы от 10 до 200 тыс. рублей.

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Развлекательная программа

В 18 часов по всему маршруту забегов вдоль Садового кольца откроются площадки для отдыха и развлечений.

Расписание всех выступлений и мероприятий «Большого фестиваля бега» размещено на его сайте.

На пересечении Зубовской улицы и Смоленского бульвара на площадке «Общайся» состоятся презентации беговых клубов. Участники фестиваля смогут познакомиться с представителями беговых сообществ. Музыкальное сопровождение представят духовое шоу от BRASS BAND и DJ-сет от Никиты Ефимова, который поможет собрать плейлист для тренировок.

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На Кудринской площади откроется зона «Веселись» с мастер-классами по чирлидингу от группы RED FOX. Здесь же состоятся музыкальное представление «Рейс счастья», шоу импровизаторов, а хор проекта Hot Horist устроит совместное выступление со зрителями. Для родителей с детьми будут организованы семейные разминка, фан-забеги и эстафеты. Завершит вечер DJ-сет от DJ Omii.

На Крымском Валу организуют зону «Узнавай», где участников фестиваля будут ждать лекторий, дыхательная практика, запись подкаста с авторами и ведущими канала «Бег вреден» и спортивный квиз «Про бег». Атмосферу спортивного праздника здесь поддержит кавер-группа «Жюль Верн».

На площадке «Зажигай» на Садовой-Самотечной улице развернется настоящий уличный фестиваль с выступлениями артистов музыкального фестиваля «Ленинградские мосты», духового оркестра BRASS BAND, кавер-группы «Немодные». Танцевальная команда FOT FAMILY и выступит сама, и устроит флешмоб. Завершит и большое DJ-шоу под открытым небом.

«Большой фестиваль бега» оставит незабываемые воспоминания всем тем, кто соберется в этот летний вечер окунуться в атмосферу спортивного праздника.

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