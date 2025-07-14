В Ростовской области локализовали лесной пожар площадью 67,5 гектара

Сотрудники экстренных служб локализовали возгорание на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь распространился на площади 67,5 гектара. При этом площадь низового пожара составила 51,5 гектара, а верхового — 16 гектаров.

«На месте работает группировка РСЧС в составе 157 специалистов и 73 единиц техники, в том числе от МЧС РФ — 57 человек личного состава, 18 единиц техники», — говорится в заявлении.

О возгорании на территории Мартыновского лесничества в Ростовской области стало известно 13 июля. Тогда площадь пожара составляла 50 гектаров, рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

В тот же день Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видеозапись, на которой был запечатлен масштабный пожар между Ростовом-на-Дону и Шахтами. Как отметили авторы поста, пламя распространилось в Родионово-Несветайском районе. При этом температура воздуха в тени превысила отметку в 40°C.

Ранее в Турции мужчина устроил крупный лесной пожар, пытаясь уничтожить клеща.