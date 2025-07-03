Мужчина хотел уничтожить клеща и случайно устроил лесной пожар

Житель Турции устроил лесной пожар, пытаясь избавиться от клеща. Об этом пишет CNN Türk.

Крупный пожар произошел вечером 30 июня на сельскохозяйственных землях в районе Тургутлу провинции Маниса. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на близлежащий лес.

Местные жители, заметившие пожар, сразу сообщили в экстренные службы. На место происшествия оперативно прибыли пять пожарных автоцистерн и две машины из регионального управления лесного хозяйства. Пожарным удалось потушить огонь в течение двух часов.

В результате пожара пострадали около 120 акров сельскохозяйственных угодий и лесных насаждений. Полиция начала расследование, чтобы установить причины возгорания. В ходе проверки выяснилось, что пожар возник по вине местного жителя Озджана Ташхана, который поджег подушку с клещом и бросил ее в сад. Мужчину задержали и отправили под арест. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

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