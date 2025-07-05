В Ленобласти аварийно сел легкомоторный самолет

В Ленинградской области между деревнями Гостилицы и Таменгонт совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Об этом сообщает в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным ведомства, аварийная посадка произошла вечером в районе автодороги в Ломоносовском районе. На борту легкомоторного самолета находились три человека, они не пострадали. Следователи проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

Как уточняет «Mash на Мойке», возможной причиной аварии стал отказ левого двигателя.

В конце июня пассажирский самолет Як-40 чуть не разбился из-за аиста в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Ранее гидросамолет дважды совершил аварийную посадку в океане.