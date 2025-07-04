На Мальдивах гидросамолет дважды совершил аварийную посадку в океане

Baza: гидросамолет с россиянами дважды приземлился в океане на Мальдивах

Гидросамолет с российскими туристами дважды совершил вынужденную посадку в акватории Индийского океана в районе Мальдив. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Из публикации следует, что инцидент произошел 28 июня. Воздушное судно должно было транспортировать отдыхающих с одного острова на другой, но через 20 минут после его вылета на Мальдивах заметно ухудшилась погода. На этом фоне пилот гидросамолета решил совершить аварийную посадку посреди океана.

«По словам пассажиров, более часа они провели внутри. После этого пилот сообщил, что оставаться на том месте уже опасно, и поэтому нужно лететь дальше», — отмечается в материале.

Как рассказали находившиеся на борту туристы, сильный ветер сносил воздушное судно, и оно несколько раз теряло высоту. Тем не менее пилот успешно посадил гидросамолет недалеко от побережья, а затем его с помощью буксиров доставили к причалу.

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