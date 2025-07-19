На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль врезался в толпу в Лос-Анджелесе

Более 20 человек пострадали из-за наезда авто на толпу в Лос-Анджелесе
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) автомобиль врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщили New York Times в городской пожарной службе.

В результате происшествия пострадали более 20 человек. Примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, но до пяти человек попали в больницу в критическом состоянии. При этом пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося.

Неделю назад подобный инцидент случился в Москве. Там машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель сначала скрылся с места ДТП. Позже московская полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Мужчина, который, предположительно, сбил на автомобиле людей на набережной в Москве, признал вину в аварии.

Ранее стало известно, почему в Баварии мужчина въехал в толпу со своими женой и дочерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами