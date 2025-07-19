Автомобиль врезался в толпу в Лос-Анджелесе

Более 20 человек пострадали из-за наезда авто на толпу в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) автомобиль врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщили New York Times в городской пожарной службе.

В результате происшествия пострадали более 20 человек. Примерно десять человек находятся в стабильном состоянии, но до пяти человек попали в больницу в критическом состоянии. При этом пожарная служба пока не приводит других деталей случившегося.

Неделю назад подобный инцидент случился в Москве. Там машина въехала в толпу пешеходов и скрылась с места ДТП на Бережковской набережной.

По предварительным данным, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Водитель сначала скрылся с места ДТП. Позже московская полиция подтвердила обнаружение автомобиля, на котором сбили пешеходов в Москве. В полиции уточнили, что задержанных доставили в территориальное подразделение.

Мужчина, который, предположительно, сбил на автомобиле людей на набережной в Москве, признал вину в аварии.

Ранее стало известно, почему в Баварии мужчина въехал в толпу со своими женой и дочерью.