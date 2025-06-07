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Стало известно, почему в Баварии мужчина въехал в толпу со своими женой и дочерью

При наезде автомобиля на людей в немецком Пассау пострадали пять человек
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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

На юге Германии при наезде автомобиля на пешеходов в городе Пассау пострадали пять человек. Об этом сообщает Das Bild.

По данным издания, инцидент произошел примерно в 15:30 (16:30 мск). Один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения. Среди них 38-летняя жена и пятилетняя дочь водителя, которым оказался уроженец Ирака. Мужчину задержали.

«Первые опросы свидетелей из этой группы указывают на спор по поводу опеки над ребенком», — заявил представитель региональной полиции.

Днем 48-летний водитель Mercedes наехал на толпу людей на тротуаре на пересечении улиц Грюнауштрассе и Эрхардштрассе в баварском городе. Улицы перекрыли. Правоохранители допустили, что действия мужчины были намеренными.

Ранее в Петербурге женщина на Mercedes въехала в толпу, скрылась с места ДТП и устроила истерику.

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