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Во Владивостоке рухнул лифт с девушкой

Во Владивостоке упал лифт с девушкой в кабине, в результате чего она пострадала
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Владимир Федоренко/РИА Новости

В седьмом подъезде жилого дома, расположенного на улице Сабанеева во Владивостоке, рухнул лифт с девушкой в кабине. Об этом сообщает Telegram-канал «Дальневосточные ведомости».

По его информации, лифт упал из-за обрыва троса. Сама девушка обошлась без серьезных травм. Пострадавшей оказали медицинскую помощь на месте.

В марте в Мурино лифт сорвался с 18-го этажа, кабина с пассажирами пролетела три этажа и остановилась. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Шувалова. После остановки на 18-м этаже кабина лифта с пассажирами начала стремительно падать, двери закрыться не успели и их смяло. Прилетев три этажа, лифт остановился — сработали защитные уловители. Пассажиры не пострадали.

В феврале в Уфе упал лифт, в котором находились три девушки. Инцидент произошел в жилом доме на Дуванском бульваре. Три подруги застряли в лифте и вызвали диспетчера. В ответ они услышали строгое «садитесь», после чего подъемник полетел вниз с высоты третьего этажа. Пассажирки лифта в результате случившегося не пострадали.

Ранее женщина упала в шахту лифта московской многоэтажки.

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