Большинство немцев выступили против запрета «Альтернативы для Германии»

FAZ: 52% немцев выступили против запрета «Альтернативы для Германии»

Большинство немцев выступили против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные опроса Института демоскопии в Алленсбахе.

По данным опроса, 52% респондентов высказались против запрета АдГ. В то же время 27% опрошенных поддержали возможный запрет партии, а 21% участников опроса не смогли дать ответ.

Большинство респондентов (54%) считают, что партии, которые стремятся к запрету «Альтернативы для Германии», хотят устранить политического конкурента.

В мае контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской партией. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

АдГ оспорила в суде решение контрразведки. Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

Ранее в Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ.