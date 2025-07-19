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Большинство немцев выступили против запрета «Альтернативы для Германии»

FAZ: 52% немцев выступили против запрета «Альтернативы для Германии»
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Global Look Press

Большинство немцев выступили против возможного запрета партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на данные опроса Института демоскопии в Алленсбахе.

По данным опроса, 52% респондентов высказались против запрета АдГ. В то же время 27% опрошенных поддержали возможный запрет партии, а 21% участников опроса не смогли дать ответ.

Большинство респондентов (54%) считают, что партии, которые стремятся к запрету «Альтернативы для Германии», хотят устранить политического конкурента.

В мае контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской партией. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

АдГ оспорила в суде решение контрразведки. Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

Ранее в Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ.

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