В Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ

В Берлине начался митинг против правого экстремизма и за запрет АдГ

В Берлине началась массовая демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстрация организована инициативами «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство». Митинг проходит под девизом «запретить АдГ сейчас». По словам организаторов, участниками митинга могут стать более семи тысяч человек.

«Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ», — сказала одна из участниц митинга.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

5 мая АдГ оспорила в суде решение контрразведки. Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

Ранее большинство опрошенных немцев поддержали идею запрета партии АдГ.