Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Берлине тысячи человек вышли на демонстрацию за запрет АдГ

В Берлине начался митинг против правого экстремизма и за запрет АдГ
close
Michael Probst/AP

В Берлине началась массовая демонстрация против правого экстремизма и за запрет партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстрация организована инициативами «Вместе против правых» и «Защищать человеческое достоинство». Митинг проходит под девизом «запретить АдГ сейчас». По словам организаторов, участниками митинга могут стать более семи тысяч человек.

«Больше нет оправданий, мы требуем немедленного запрета АдГ», — сказала одна из участниц митинга.

2 мая контрразведка ФРГ признала АдГ правоэкстремистской. В ведомстве заявили, что представители партии «несправедливо относятся к меньшинствам» — в том числе не признают мусульманских эмигрантов равноправными членами общества.

5 мая АдГ оспорила в суде решение контрразведки. Иск был подан в административный суд Кельна, где расположена штаб-квартира контрразведки ФРГ.

Ранее большинство опрошенных немцев поддержали идею запрета партии АдГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами