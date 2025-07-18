Глава Пентагона примет участие в онлайн-встрече контактной группы по Украине

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет планирует принять участие в виртуальном заседании контактной группы по Украине на следующей неделе. Об этом сообщил корреспондент Reuters Идрис Али в социальной сети X.

«Ожидается, что министр обороны США Хегсет примет участие в заседании контактной группы по Украине на следующей неделе, которое пройдет в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Пентагона пропустил июньскую встречу, что стало первым подобным случаем с момента создания группы, когда министр обороны США не принимал в ней участия.

До этого пресс-служба Североатлантического альянса сообщила, что генеральный секретарь альянса Марк Рютте также примет участие в виртуальном совещании контактной группы, запланированном на 21 июля.

14 июля Дональд Трамп заявил о намерении предоставить Киеву новое вооружение и технику, включая зенитно-ракетные комплексы Patriot. Президент США отметил, что данные системы необходимы для обеспечения безопасности Украины, поскольку, по его словам, Владимир Путин «может говорить красиво, но затем в вечернее время начинает бомбардировки».

Ранее генсек НАТО оценил возможность Европы оплатить американское оружие для Украины.