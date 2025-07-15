Генсек НАТО оценил возможность Европы оплатить американское оружие для Украины

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа «найдет деньги» на оплату американского оружия для Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, оружие также очень важно, в Европе найдут деньги, чтобы убедиться, что у Украины есть все необходимое для того, чтобы занять наилучшую позицию во время мирных переговоров, как только они начнутся.

Рютте добавил, что в случае введения США вторичных санкций в отношении России могут пострадать Индия, Китай и Бразилия. Генсек альянса добавил, что на месте Вашингтона постарался бы убедить президента РФ Владимира Путина начать серьезные переговоры.

14 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой, и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%.

Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot, — однако платить за них будут страны ЕС.

Что еще сказал Трамп и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Швеция подключилась к плану Трампа по вооружению Украины.