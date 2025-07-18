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Экс-секретаря СНБО Украины назначат послом в Сербию

Бывший секретарь СНБО Литвиненко займет должность посла Украины в Сербии
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niss.gov.ua

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в скором времени займет должность посла Украины в Сербии. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, внесенный в список террористов и экстремистов в Российской Федерации, пишет РИА Новости.

«Бывший секретарь СНБО Литвиненко теперь будет послом Украины в Сербии», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

18 июля Владимир Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова на должность секретаря СНБО.

До этого депутат Рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что американская сторона не согласовала назначение экс-главы украинского министерства обороны Рустема Умерова на пост посла Украины в США из-за его предполагаемой лояльности к главе офиса Владимира Зеленского, Андрею Ермаку.

Ранее Зеленский назвал своего кандидата на пост посла Украины в США.

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