Зеленский назвал своего кандидата на пост посла Украины в США

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул министра юстиции Ольгу Стефанишину на пост посла Украины в США. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США Стефанишина. Министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.

Речь идет о роли переговорщика, поскольку он является главой переговорной группы с Россией в рамках стамбульского формата, сообщили собеседники.

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