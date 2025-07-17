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Зеленский назвал своего кандидата на пост посла Украины в США

Зеленский выдвинул Стефанишину на пост посла Украины в США
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Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский выдвинул министра юстиции Ольгу Стефанишину на пост посла Украины в США. Об этом сообщается в Telegram-канале президента Украины.

«В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность Посла Украины в Соединенных Штатах», — говорится в сообщении.

До этого «РБК-Украина» со ссылкой на источники сообщало, наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США Стефанишина. Министр обороны Рустем Умеров, которого называли главным претендентом на должность, сфокусируется на других задачах.

Речь идет о роли переговорщика, поскольку он является главой переговорной группы с Россией в рамках стамбульского формата, сообщили собеседники.

Ранее Ермак назвал условие завершения конфликта на Украине.

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