Дерипаска будет судиться с журналистами изданий-иноагентов

Дерипаска подал иск о защите чести к журналистам изданий из реестра иноагентов

В Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края поступил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам изданий «Верстка» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Важные истории» (признаны в РФ СМИ-иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки суда.

Сообщается, что ответчиками по делу выступают пять журналистов и корпорация Google.

25 июня суд принял решение о частичном удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и бывшему председателю совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов).

Адвокат предпринимателя Алексей Мельников заявил, что суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете о финансировании ЧВК.

До этого Таганский суд Москвы утвердил мировое соглашение бизнесмена Олега Дерипаски с журналистами Татьяной Фельгенгауэр (признана в РФ иностранным агентом) и Александром Плющевым (признан в РФ иностранным агентом) по иску о защите чести, достоинства, деловой репутации. В соответствии с решением суда Фельгенгауэр и Плющев должны были удалить и опровергнуть информацию.

Ранее Тиньков проиграл Дерипаске суд второй инстанции.