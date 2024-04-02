Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тиньков проиграл Дерипаске суд второй инстанции

Суд отказал Тинькову в отмене взыскания 20 млн рублей в пользу Дерипаски

close
100%
Алексей Майшев/Максим Блинов/РИА Новости

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предпринимателя Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом) на решение суда первой инстанции о взыскании с него 20 миллионов рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс»«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Таким образом, решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 11 октября 2022 года вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения. Суд удовлетворил иск Дерипаски к Тинькову и компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) о защите чести и достоинства в связи с оскорбительными высказываниями Тинькова в адрес Дерипаски на своей странице в соцсети.

Кроме взыскания 20 миллионов рублей с Тинькова, суд также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения и опубликовать опровержение на странице Тинькова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Суд установил судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков за каждый день возможного неисполнения решения.

По словам адвоката Мельникова, взысканные с Тинькова средства будут направлены на благотворительные цели.

В начале марта Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда.

Ранее Forbes назвал топ-20 богатейших россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами