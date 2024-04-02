Тиньков проиграл Дерипаске суд второй инстанции

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предпринимателя Олега Тинькова (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иноагентом) на решение суда первой инстанции о взыскании с него 20 миллионов рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает «Интерфакс»«Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Таким образом, решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края от 11 октября 2022 года вступило в законную силу и стало обязательным для исполнения. Суд удовлетворил иск Дерипаски к Тинькову и компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms (признана в РФ экстремистской и запрещена) о защите чести и достоинства в связи с оскорбительными высказываниями Тинькова в адрес Дерипаски на своей странице в соцсети.

Кроме взыскания 20 миллионов рублей с Тинькова, суд также обязал его и Meta Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения и опубликовать опровержение на странице Тинькова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Суд установил судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков за каждый день возможного неисполнения решения.

По словам адвоката Мельникова, взысканные с Тинькова средства будут направлены на благотворительные цели.

В начале марта Тиньков объявил о закрытии благотворительного фонда.

Ранее Forbes назвал топ-20 богатейших россиян.