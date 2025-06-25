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Суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих

В Краснодарском крае суд частично удовлетворил иск Дерипаски к Google и Певчих
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края принял решение о частичном удовлетворении иска бизнесмена Олега Дерипаски к компании Google LLC и бывшему председателю совета директоров ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку суда.

Как заявил в беседе с агентством адвокат предпринимателя Алексей Мельников, суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Дерипаски сведения, распространенные Певчих в интернете о финансировании ЧВК. По его словам, суд обязал экс-председателя совета директоров ФБК и Google LLC в течение десяти дней с момента вступления судебного решения в силу удалить спорную видеозапись, обязал женщину в течение трех дней с момента вступления судебного решения в силу опровергнуть не соответствующую действительности и порочащую информацию о финансировании бизнесменом ЧВК, размещенную на ее YouTube-канале. Суд также взыскал с Певчих и компании судебную неустойку в пользу предпринимателя в размере 5 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.

Мельников отметил, что 14 марта 2024 года в интернете вышло интервью Певчих, которое содержало сведения о Дерипаске, признанные судом не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими.

Как следует из картотеки суда, соответствующий иск поступил в суд 10 декабря 2024 года.

В феврале текущего года Певчих предложила заключить мировое соглашение с Дерипаской по его иску о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее Певчих внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

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