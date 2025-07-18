Останина рассказала, как повысить рождаемость в регионах, убрав «человейники»

«Человейники» в регионах нужно заменить малоэтажными домами с развитой инфраструктурой, это может помочь повысить рождаемость. Такое мнение выразила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), передает ТАСС.

«Вместо этих человейников ипотечных с однушками до восьми квадратов, [надо] переходить на малоэтажное комфортное строительство с хорошей инфраструктурой», — заявила глава думского комитета.

Останина отметила, что люди не хотят жить в регионах из-за отсутствия современной развитой инфраструктуры. По ее словам, молодежь желает жить в современных условиях, чтобы дети не сравнивали себя со сверстниками в Москве, где можно посещать различные художественные и спортивные секции.

До этого генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что решить демографический вопрос в России можно тремя путями: увеличив продолжительность жизни, повысив рождаемость и сняв табу с иммиграции.

Ранее в РПЦ назвали современных женщин «дохлыми, трусливыми и нежелающими рожать».