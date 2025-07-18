Суд вынес приговор жителю Нижегородской области по делу о госизмене

В Нижегородской области суд приговорил мужчину к 11 годам колонии за госизмену

Суд приговорил жителя Нижегородской области, завербованного украинскими спецслужбами, к 11 годам колонии общего режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, осужденный руководил крупным Telegram-каналом, в котором он публиковал призывы вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сообщается, что сотрудничество нижегородца со спецслужбами Украины началось в 2022 году.

В ФСБ уточнили, что по заданию Киева мужчина занимался сбором информации о перемещении техники и личного состава российской армии, а также сотрудников правоохранительных органов.

Сообщается, что помимо 11 лет в колонии общего режима, суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, оштрафовал на 500 тыс. рублей, а также запретил администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Дело фигуранта проходило по статье 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и статье 205.2 (публичные призывы к совершению терактов) УК РФ.

До этого Мурманский областной суд приговорил бывшего муниципального чиновника Артема Богерука к 12 годам колонии строгого режима за передачу врагу РФ координат аэродрома в Заполярье.

Ранее в Крыму местный житель получил 16 лет колонии за госизмену.