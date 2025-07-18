Суд в Мурманске вынес приговор экс-чиновнику по делу о госизмене

В Мурманской области экс-чиновника приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Мурманский областной суд приговорил бывшего муниципального чиновника Артема Богерука к 12 годам колонии строгого режима за передачу врагу РФ координат аэродрома в Заполярье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

«Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима. Он передал координаты аэродрома противнику», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходило по статье 275 УК РФ (Государственная измена).

По информации источника, в 2007 году чиновник занимал должность замглавы города Кандалакша. Сообщается, что Богерук руководил Фондом социальной защиты местного населения, а также возглавлял «Ковдорводоканал».

В марте 2024 года в Перми экс-чиновника приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлению к совершению теракта. Решением Центрального военного суда в Екатеринбурге житель Перми и уроженец Белгорода был признан виновным в том, что он помогал представителям иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.

Ранее в Крыму местный житель получил 16 лет колонии за госизмену.