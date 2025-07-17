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В Крыму местный житель получил 16 лет колонии за госизмену

Прокуратура: в Керчи мужчину приговорили к 16,5 года колонии за госизмену
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Верховный суд Республики Крым приговорил к 16 годам и 6 месяцам колонии местного жителя по обвинению в госизмене. Об этом сообщает Прокуратура Крыма в Telegram-канале.

«Установлено, что в подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, которому сообщил о своей готовности оказать содействие в деятельности против России», — сказано в сообщении.

Как установили правоохранители, житель Керчи по заданию украинской стороны собрал сведения о российских средствах противовоздушной обороны. За фото фигурант получил от куратора пять тысяч рублей, уточняется в сообщении.

Противоправные действия раскрыли сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

Уточняется, что мужчина будет отбывать в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок полтора года. Также фигуранта оштрафовали, однако сумма не конкретизируется.

Ранее суд назначил наказание экс-механику БПЛА, передававшему данные о ВС РФ.

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