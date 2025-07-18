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В ДНР сообщили о разработке поэтапного плана по восстановлению донецкого аэропорта

Министр Бондаренко: донецкий аэропорт будет восстановлен
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Игорь Маслов/РИА Новости/2016 год

Разработан поэтапный план по восстановлению аэропорта в Донецке. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бондаренко в рамках прямого эфира, посвященного актуальным вопросам от граждан о работе регионального дорожно-транспортного комплекса.

«Донецкий аэропорт будет восстановлен. Разработали поэтапный план. Сначала разбор завалов, разминирование, разработка проектных решений», — уточнил он.

Бондаренко рассказал, что строительные работы планируют начать в конце 2026 года. 

19 июня глава ДНР Денис Пушилин и генеральный директор холдинга «АйСи Групп» Екатерина Белоусова подписали меморандум о строительстве в Донецке многофункционального квартала «Белый лебедь». Проект включает создание современного общественно-делового пространства общей площадью 100 тыс. кв. м с офисами, торговыми объектами, жилым сектором и апартаментами бизнес-класса. Этап проектирования стартует в 2025 году, поэтапная сдача объектов завершится к 2031 году.

Ранее Пушилин сообщил, что Мариуполь станет крупным транспортным хабом.

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