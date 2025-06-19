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В Донецке построят новый многофункциональный квартал

В Донецке появится многофункциональный квартал «Белый лебедь» к 2031 году
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Сергей Батурин/РИА «Новости»

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписан меморандум о строительстве в Донецке многофункционального квартала «Белый лебедь». Документ заключили глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и генеральный директор холдинга «АйСи Групп» Екатерина Белоусова, сообщает РИА Новости.

Проект включает создание современного общественно-делового пространства общей площадью 100 тыс. кв. м с офисами, торговыми объектами, жилым сектором и апартаментами бизнес-класса. Этап проектирования стартует в 2025 году, поэтапная сдача объектов завершится к 2031 году.

«Наконец оперативная обстановка позволяет развивать Донецк по-столичному. Мы ждали момента, когда над городом появятся строительные краны», — заявил Пушилин на церемонии подписания, подчеркнув необходимость комплексного подхода к восстановлению столицы ДНР.

Помимо строительства квартала, меморандум предусматривает развитие мобильного оператора «+7Телеком» для улучшения качества связи и создание торгово-логистической инфраструктуры.

«Благодаря логистической системе даже малые населенные пункты получат доступ к товарам крупных торговых сетей. Это стабилизирует цены на уровне среднероссийских», — пояснила Белоусова, отметив, что проект также направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона.

Ранее Пушилин рассказал о льготной ипотеке на «вторичку» в ДНР.

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