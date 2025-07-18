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Стало известно, за что возбудили уголовное дело против главреда «Дождя»

Основанием для уголовного дела против главреда «Дождя» Дзядко стал пост о Буче
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Илья Питалев/РИА Новости

Уголовное дело в отношении главного редактора «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) было возбуждено на основании его публикации в Telegram-канале о событиях в Буче. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, в посте, размещенном в декабре 2022 года, содержались ложные сведения.

«В декабре 2022 года Дзядко опубликовал пост о событиях в Буче, содержащий в себе ложные сведения», — сказано в сообщении.

В пятницу Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Тихона Дзядко, ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе и журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

В апреле МВД России объявило Тихона Дзядко в розыск. Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

Ранее СК завершил дело о теракте против экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве.

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