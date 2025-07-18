СК завершил дело о теракте против экс-сотрудника СБУ Прозорова в Москве

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о взрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По версии следствия, Владимир Головченко, Иван Паскарь и Ростислав Журавлев обвиняются в организации теракта и незаконных операциях с взрывчатыми веществами и устройствами. Расследование вело Главное следственное управление СК по Москве совместно с ФСБ. По ее словам, дела в отношении троих фигурантов направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Следствие установило, что преступление организовали лица с территории Украины, враждебно настроенные к России и несогласные с СВО. Целью было устрашение населения и дестабилизация обстановки. Объектом выбрали Прозорова, который критиковал деятельность СБУ. Организаторы начали подготовку в феврале 2022 года, разработав план и наняв соучастников за деньги.

Фигуранты, по данным СКР, выполняли разные роли: финансировали группу, консультировали по изготовлению взрывчатки, передавали компоненты, вели слежку за Прозоровым и его машиной, а также изготовили, доставили и установили бомбу под автомобиль 9 апреля.

Петренко добавила, что следствие собрало значительную доказательную базу, включая заключения экспертов, данные по денежным переводам, записи камер наблюдения, показания свидетелей и потерпевшего, а также признания обвиняемых. Отдельно расследуется роль двух граждан Украины – Ярославы Хрестиной и Максима Чупруна, объявленных в международный розыск.

Сам теракт произошел 12 апреля 2024 года на Коровинском шоссе. Самодельная бомба, заложенная под днище внедорожника Toyota Land Cruiser Prado Прозорова, сработала, когда тот был за рулем. Сам бывший сотрудник СБУ, переехавший в Россию до начала СВО, получил ранения, но выжил. Ущерб оценили в 5 млн рублей.

Ранее Прозоров объяснил, почему покушение на него не удалось.