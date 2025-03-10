Ученые выяснили, как недосып влияет на медработников

Международная команда ученых выяснила, что нехватка сна и работа в ночные смены повышают риск распространенных инфекций у медсестер. Исследователи проанализировали данные 1335 медицинских работников из Норвегии и выяснили, что недостаток сна ослабляет иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям, таким как простуда, бронхит и синусит. Работа опубликована в журнале Chronobiology International (CI).

Ученые обнаружили, что чем больше человек недосыпает, тем выше его риск заболеть. Например, медсестры, которым не хватало от одного до двух часов сна, заболевали простудой на 33% чаще, а при нехватке более двух часов риск инфекции увеличивался вдвое. Особенно выраженной оказалась связь между нехваткой сна и развитием бронхита или пневмонии: при умеренном недосыпе вероятность этих болезней возрастала на 129%, а при сильном — на 288%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении синусита и кишечных инфекций.

Исследование также показало, что ночные смены увеличивают риск простуды, но не влияют на другие инфекции. Интересно, что короткие перерывы между сменами не оказали значительного влияния на частоту заболеваний.

По мнению ученых, медсестрам можно помочь, если оптимизировать их график работы. Например, ограничение количества ночных смен подряд и обеспечение достаточного времени для отдыха между сменами могут снизить риск инфекций. Также может быть полезным повышение осведомленности о важности сна, а регулярные медосмотры и вакцинация помогут укрепить защиту от болезней.

Профессор Университета Бергена Стаале Паллесен отмечает, что плохое самочувствие медсестер не только ухудшает их собственное здоровье, но и может сказаться на качестве ухода за пациентами. Хотя исследование охватило в основном женщин старше 30 лет, и его результаты не обязательно применимы к мужчинам и представителям других профессий, оно подчеркивает важность полноценного сна для защиты от инфекций и улучшения условий труда в сфере здравоохранения.

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