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В России планируют задействовать беспилотники для оказания медпомощи

Минздрав РФ планирует закупать беспилотники для оказания медпомощи
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Shutterstock

Министерство здравоохранения России планирует закупать беспилотники для оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нас будет интересовать, конечно, в первую очередь цена полетного времени и цена услуги, потому что мы все равно <...> планируем приобретать», — сказал министр.

Мурашко добавил, что в России уже проводились испытания беспилотников, в рамках которых они доставляли лекарства и анализы. В будущем дроны могут задействовать для мониторинга в случае чрезвычайных ситуаций, ДТП и так далее. По словам министра, беспилотная авиация представляет собой перспективное направление.

В апреле ученые Новосибирского государственного университета разработали и успешно испытали новую модель беспилотного летательного аппарата, предназначенного для оперативной доставки товаров в труднодоступные районы. Тестовый полет продемонстрировал возможности дрона: аппарат за пять минут преодолел расстояние в 4,5 километра через реку Обь и успешно доставил груз в пункт назначения.

Ранее стало известно, что для российских военных создадут новые сухпайки для доставки дронами.

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