В России планируют задействовать беспилотники для оказания медпомощи

Министерство здравоохранения России планирует закупать беспилотники для оказания медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нас будет интересовать, конечно, в первую очередь цена полетного времени и цена услуги, потому что мы все равно <...> планируем приобретать», — сказал министр.

Мурашко добавил, что в России уже проводились испытания беспилотников, в рамках которых они доставляли лекарства и анализы. В будущем дроны могут задействовать для мониторинга в случае чрезвычайных ситуаций, ДТП и так далее. По словам министра, беспилотная авиация представляет собой перспективное направление.

В апреле ученые Новосибирского государственного университета разработали и успешно испытали новую модель беспилотного летательного аппарата, предназначенного для оперативной доставки товаров в труднодоступные районы. Тестовый полет продемонстрировал возможности дрона: аппарат за пять минут преодолел расстояние в 4,5 километра через реку Обь и успешно доставил груз в пункт назначения.

Ранее стало известно, что для российских военных создадут новые сухпайки для доставки дронами.