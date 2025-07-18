Москвичей предупредили о «желтом»‎ уровне погодной опасности на выходных

В Москве в предстоящие выходные ожидается «желтый»‎ уровень погодной опасности. Ожидаются дожди и местами грозы, об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, пишет ТАСС.

Этот уровень опасности будет действовать с 09:00 мск субботы, 19 июля, до 21:00 мск воскресенья, 20 июля. Как уточняется, он символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.

До этого глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что дожди в Москве будут идти до конца недели. По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%.

15 июля стало известно, что в ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия. За 12 часов в Москве и Московской области может выпасть более 30 мм осадков, что приведет к проблемам на дорогах.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.