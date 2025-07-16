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Москвичам рассказали, когда закончатся дожди

Глава Росгидромета Варакин: ливни и грозы в Москве не прекратятся до 21 июля
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Дожди в Москве будут идти до конца недели. Такой прогноз в эфире радиостанции «Комсомольская правда» дал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«У нас только два-три дня, когда осадков минимальное количество — это пятница и воскресенье», — сказал он.

По словам специалиста, дожди в столице закончатся в понедельник, 21 июля. Он также отметил, что в пятницу и воскресенье уровень осадков будет минимальным.

Варакин подчеркнул, что продолжающиеся ливни и грозы будут иметь очаговый характер. Так, в некоторых районах Москвы количество осадков превысит норму, а в других оно составит лишь 25–30%. Кроме того, по данным синоптика, температура в ближайшие дни будет превышать климатическую норму июля на 2–3°C.

Сильный ливень обрушился на столицу накануне. Ливневки не справлялись с осадками, машины плавали в воде. На Ленинской Слободе в Южном административном округе девушка устроила заплыв на сапе по затопленной улице, а на севере столицы из-за мощных осадков обрушился фасад многоэтажки.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на выходные.

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