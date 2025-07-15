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В Гидрометцентре РФ предупредили об ухудшении погоды в нескольких регионах

Вильфанд: выпущено штормовое предупреждение об опасной погоде в шести регионах
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В ближайшее время в шести регионах Центрального федерального округа прогнозируют опасные погодные условия. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Выпущено штормовое предупреждение, что до конца суток в Москве и Московской области ожидаются очень сильные дожди, гроза, крупный град при шквалистом усилении ветра с паровыми 18-23 м/с», — сказал он.

По словам специалиста, за 12 часов может выпасть более 30 мм осадков, что приведет к проблемам на дорогах.

Метеоролог предупредил, что опасная погодная ситуация будет также в Тверской, Рязанской областях: там обещают ливни, град, ветер до 20 м/с. Во вторник и среду в Тульской, Калужской, Тамбовской областях тоже прогнозируют сильные осадки с градом, говорится в статье.

Погодную ситуацию Вильфанд объяснил атмосферной неустойчивостью.

Утром 15 июля МЧС Москвы предупреждало, что в период с 10 часов с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, а также шквалистое усиление ветра при грозе с порывами 18-23 м/с.

14 июля в Подмосковье начался сильный ураганный ветер, который стал угрозой для местных водителей.

Ранее стало известно, что на юг России и Сибирь обрушатся ливни и сильный ветер.

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