В ФАС России сообщили, что контролируют стоимость авиабилетов в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России включила рейсы по маршруту Москва —Геленджик в еженедельный мониторинг стоимости авиабилетов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Служба включила соответствующие маршруты в еженедельный мониторинг по 150 туристическим направлениям, который организован совместно с профильными ведомствами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении признаков злоупотребления авиакомпаниями «доминирующим положением» службой мониторинга будут приняты оперативные меры.

Первый за три года рейс по маршруту Москва — Геленджик приземлился в аэропорту назначения 18 июля. Сообщалось, что рейс из аэропорта «Шереметьево» был загружен примерно на 95% — 175 из 183 кресел были заняты, а минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

Аэропорт Геленджика возобновил работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО), больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.