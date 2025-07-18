В Геленджике впервые за три года приземлился самолет из Москвы

Аэропорт Геленджика принял первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы

Первый за три года рейс по маршруту Москва — Геленджик приземлился в аэропорту назначения. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, что рейс из аэропорта «Шереметьево» был загружен примерно на 95% — 175 из 183 кресел были заняты. Время перелета составило около четырех часов. Сообщается, что минимальная стоимость авиабилетов на этот рейс составила 17,8 тыс. рублей.

17 июля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что аэропорт Геленджика начнет принимать первые самолеты 18 июля. В ходе заседания правительства премьер сообщил о готовности временно закрытых аэропортов юга страны возобновить работу, когда «изменится ситуация с полетными условиями».

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции (СВО), больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август.