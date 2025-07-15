В Геленджике выросло количество бронирований номеров на июль и август

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью изданию Life.ru заявил, что в Геленджике на июль и август забронировано более 70% номеров.
«На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда», — поделился глава региона.
По его словам, с начала года курорт посетили более 900 тысяч туристов, это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Кондратьев уточнил, что загрузка курорта может продолжить расти в преддверии бархатного сезона.
До этого РИА Новости сообщало, что терминал аэропорта Геленджик пока закрыт для посещения.
По периметру воздушной гавани слышны звуки строительных работ. Автомобильная парковка работает и открыта для проезда. При этом работа касс терминала должна возобновиться 18 июля.
Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетят первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».
Ранее стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике.