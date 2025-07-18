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Бюст Николая II появился в Урюпинске на месте памятника Сталину

В Урюпинске на месте памятника Сталину установили бюст Николая II
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Болот Бочкарев/РИА Новости

Бюсты Николая II и цесаревича Алексея временно разместили в Урюпинске (Волгоградская область) во время памятного мероприятия. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Гипсовые скульптуры установили на аллее Героев, где в советский период располагался памятник И.В. Сталину. После церемонии бюсты демонтировали.

По словам атамана местного казачьего общества Дмитрия Пополитова, ведется поиск места для постоянного памятника Николаю II. Исторический памятник Сталину был перенесен в краеведческий музей в 2000-х годах.

9 июля Арбитражный суд Вологодской области вынес решение о демонтаже памятника Иосифу Сталину в Вологде и возврате в бюджет 10,5 млн рублей, потраченных на его создание. Монумент надлежит убрать с территории музея и передать заказчику — предпринимателю, финансировавшему проект. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

25 июня прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд области для признания недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину.

Ранее в КПРФ приняли резолюцию о признании доклада Хрущева о Сталине ошибкой.

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