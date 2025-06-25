В Вологде прокуратура подала в суд из-за памятника Сталину

Прокуратура Вологодской области обратилась в арбитражный суд области для признания недействительным контракта на создание памятника Иосифу Сталину. Об этом говорится в картотеке суда.

Заседание по делу было перенесено с 24 июня на 9 июля. Прокуратура просила признать контракт между предпринимательницей Екатериной Ложеницыной и музеем-заповедником «Вологодская ссылка».

В документе говорится, что памятник Сталину был установлен в память о его пребывании в вологодской ссылке с декабря 1911 г. по февраль 1912 г. Представители ведомства потребовали вернуть предпринимательнице памятник и взыскать с нее 10,5 млн руб. в пользу музея. При этом в заявлении не уточняются причины выдвинутых требований. Кроме того, о демонтаже памятника также ничего не сказано.

До этого стало известно, что в Вологде вслед за памятником Иосифу Сталину появится статуя русского царя Ивана Грозного. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, девятиметровый монумент в центре Вологды возведут к 4 ноября — Дню народного единства.

Ранее Володин оценил идею переименовать Волгоград в Сталинград.